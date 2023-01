Gleisi responsabiliza o governo do DF por invasão ao Congresso

publicidade

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, responsabilizou na tarde deste domingo o governo do Distrito Federal pela invasão que ocorreu no Congresso Nacional. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que a situação é "um crime anunciado contra a democracia".

Governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 8, 2023



"Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer", afirmou, em referência a Anderson Torres, que era ministro da Justiça do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).