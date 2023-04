Gonçalves Dias deixa Polícia Federal após depoimento sobre 8 de Janeiro

publicidade

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias deixou a Polícia Federal após prestar depoimento por mais de quatro horas nesta sexta-feira, 21, sobre sua presença no Palácio do Planalto em 8 de janeiro, quando o prédio foi depredado por extremistas. Dias chegou à PF por volta de 8h45 e deixou o prédio, na Asa Norte de Brasília, às 13h35. O ex-ministro do GSI não falou com a imprensa. O advogado dele também saiu sem dar declarações.

Gravações de câmeras de segurança do Palácio do Planalto mostraram o ex-ministro andando entre os invasores sem demonstrar reação. As imagens também sugerem que servidores do GSI à época teriam facilitado a ação dos vândalos. Em alguns vídeos, agentes aparecem dando água aos extremistas. Com a divulgação dos vídeos, o ex-ministro pediu exoneração. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa quinta-feira, 20, que o ex-ministro "saiu por conta própria". A afirmação foi feita a jornalistas quando Lula se dirigia a um evento no Palácio do Planalto.

Moraes mandou Polícia Federal interrogar Dias

O depoimento de Dias à Polícia Federal foi uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, responsável por uma série de inquéritos na Corte sobre os crimes cometidos no 8 de Janeiro. Na quinta-feira, 20, Moraes deu 48 horas à Polícia Federal para que interrogasse o ex-ministro.

