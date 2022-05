Governo do RS acredita ter votos necessários para aprovar projetos polêmicos

publicidade

A Assembleia Legislativa votará na tarde desta terça-feira um projeto que pode ser decisivo para a homologação do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), da União. O projeto tramita em regime de urgência e tranca a pauta de votações. Na manhã de hoje, o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) reuniu a base aliada em café da manhã no Piratini, junto com secretários. Segundo a apuração da colunista Taline Oppitz, o governo está confiante na aprovação.

O projeto em questão é o que trata das regras do Teto de Gastos do Estado pelos próximos dez anos. A legislação foi aprovada em novembro do ano passado pela Assembleia e agora, para a homologação do acordo, precisa de novos ajustes. Por ser um Projeto de Lei Complementar (PLC) são necessários 28 votos. Porém, em função da contaminação do debate eleitoral, o texto começou a sofrer resistências e críticas, inclusive de integrantes da base aliada.

Dois pré-candidatos de partidos aliados, Onyx Lorenzoni (PL) e Luis Carlos Heinze (PP), se posicionaram contrários ao texto. Além disso, o projeto recebe críticas da oposição. A incerteza da aprovação fez com que o governo articulasse a retirada de quórum na semana passada, adiando a votação para essa terça-feira.

O ponto de maior crítica é que ao aderir ao regime o governo não pode mais discutir a dívida do Estado com a União, que foi acertada no final da década de 90 e girava em torno de R$ 9 bilhões. Segundo a secretaria estadual da Fazenda, o valor da dívida atualizado é de R$ 74 bilhões. Segundo entidades, como a OAB-RS, que ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação em relação ao assunto, a dívida já foi paga.

Porém, na reunião de líderes, que terminou no início desta tarde, foi mantida a ordem de votações. Primeiro será votado o PLC do Teto de Gastos. Em seguida, está outro projeto polêmico do Executivo, o que trata de investimentos estaduais em rodovias federais.