Governo nomeia Alessando Stefanutto para presidência do INSS

O governo federal trocou o comando do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O procurador federal Alessandro Antônio Stefanutto foi nomeado para a presidência do órgão, no lugar de Glauco André Wamburg, que foi exonerado. As mudanças foram publicadas nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.

O R7 já havia antecipado as trocas no comando do INSS. A reportagem apurou que a demissão de Wamburg se deu por divergências internas entre ele e integrantes do Ministério da Previdência. A decisão foi tomada durante longa conversa entre Lupi e Wamburg, em uma reunião na última quarta-feira.

A avaliação é de que a atual gestão do INSS não foi efetiva ao lidar com problemas como as filas para perícias médicas e outras questões estruturais que têm comprometido o desafogamento de serviços represados durante a pandemia da Covid-19. Segundo apurou o R7, Wamburg atribui a dificuldade de gestão à falta de servidores.

Outro fator que pesou na decisão foram as altas demandas de passagens e despesas de viagens do ex-presidente. A reportagem apurou que, somente entre fevereiro e junho deste ano, Wamburg gastou mais de R$ 62 mil em viagens. Wamburg é servidor de carreira do INSS e, por isso, continuará atuando no órgão, perdendo apenas o cargo de confiança.