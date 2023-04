Governo vai enfrentar oposição em relatorias de propostas da área econômica

publicidade

A votação da nova proposta de regra fiscal para as contas do país (chamada de arcabouço fiscal) e a discussão da reforma tributária serão testes de fogo para a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. As relatorias das duas propostas devem ficar com o PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira.

Já o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve ficar com a relatoria do Orçamento da União. Os dois partidos fazem parte da base da oposição ao governo Lula. O arcabouço fiscal é o tema mais importante para o governo no momento, e Lula vai ter que lidar com as críticas de parlamentares que fizeram oposição aberta durante as eleições. O relator da proposta ainda não foi anunciado, mas Lira confirmou que a relatoria vai ficar com o PP.

Nos bastidores, é dado como certo o nome do deputado Cláudio Cajado (PP-BA), que foi vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara e cultiva proximidade com Lira. O presidente da Câmara já havia sinalizado a preferência por um aliado na relatoria da proposta. Na semana passada, ele comentou que a apresentação da nova regra fiscal para substituir o teto de gastos feita pelo governo é "um bom começo", mas que a proposta precisa ser amparada por outras medidas econômicas, sugerindo que o governo vai precisar negociar com os parlamentares.

Pós-feriado e reforma tributária

O texto do arcabouço fiscal deve ser enviado ao Congresso após o feriado da Páscoa. Após isso, o governo vai se concentrar na construção de uma proposta de reforma tributária, que deve ser apresentada em duas fases. A primeira parte com foco na mudança da tributação sobre o consumo, e a segunda parte, com expectativa para ser apresentada no segundo semestre deste ano, na mudança dos impostos sobre a renda.

O relator da reforma tributária na Câmara é o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que tem conduzido uma série de audiências públicas sobre o assunto. Ao todo, serão 16 encontros, e a entrega do relatório deve ocorrer até 16 de maio. A ideia é levar o parecer direto para o plenário.

Comissão Mista Orçamentária

No caso da Comissão Mista Orçamentária, a indicação do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL-SP) para a relatoria foi anunciada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na semana passada. Ao comentar a indicação, o ministro minimizou o fato de Motta ser oposição e disse que o "ambiente de conflito" entre os Poderes acabou. "Viramos a página", disse. Motta deve ser oficializado como relator pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na próxima semana.