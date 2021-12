Granpal mobiliza prefeitos e lideranças para South Summit 2022 em Porto Alegre

publicidade

Após a confirmação da realização da South Summit 2022 em Porto Alegre, prefeitos da Região Metropolitana, gestores e lideranças políticas e empresariais participaram, nesta quinta-feira, do primeiro encontro sobre as oportunidades que vão ser geradas a partir do evento. O objetivo da reunião – organizada pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) em parceria com o Instituto Caldeira – é mostrar as potencialidades da feira e mobilizar prefeituras a fazer parte do ecossistema de inovação.

O prefeito Sebastião Melo, que também preside a Granpal, destacou as oportunidades que podem ser criadas a partir da feira e o impacto positivo na economia. Além de debater possibilidades de negócios, conexões e potencialidades do evento, representantes da Granpal destacaram o potencial do South Summit para acelerar o ecossistema de inovação em toda a Região Metropolitana. Para o diretor executivo da Granpal, Marcelo Beltran, a ideia da reunião é mobilizar as prefeituras para se prepararam para a feira espanhola.

Beltran afirmou que a ideia é preparar os municípios para o evento que vai ocorrer Porto Alegre nos dias 29, 30 e 31 de março. "A feira não se esgota nela, deixa 'pegadas', deixa 'rastros' de articulação institucional em torno de inovação, tecnologia e negócios", explicou. Representantes de Canoas, Gravataí, Nova Santa Rita, Guaíba, entre outros participaram da reunião. "A feira está começando a se estruturar e ganhar forma", completou.

O secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul, Cláudio Gastal, salientou que a ideia do encontro é mostrar a "caminhada daqui até março" no que diz respeito à construção do evento. "Convocamos os prefeitos, as lideranças de inovação de cada prefeitura para que mobilizem seus empresários, suas startups, seu ecossistema de inovação para que nos apoiem nesse processo e estejam presentes, não só no South Summit no momento que acontecer, mas em todo processo", destacou.

Para Gastal, o South Summit não é um evento, mas 'uma plataforma que está vindo para o RS', com uma visão de médio e longo prazo. "Tanto que estamos trabalhando para que fique no mínimo três anos", sustentou.