Guedes vai a hospital em Brasília onde Bolsonaro está internado

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ao Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado desde as 5h desta quarta-feira. O chefe do executivo federal foi levado à unidade de saúde após sentir dores durante a madrugada. A Record TV gravou a entrada do carro do ministro, onde permaneceu por cerca de 15 minutos.

Oficialmente, a Secretaria Especial de Comunicação Social informou que o motivo da internação é o soluço que persiste no presidente há vários dias. "O presidente da República, Jair Bolsonaro, por orientação de sua equipe médica, deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, nesta quarta-feira (14) para a realização de exames para investigar a causa dos soluços. Por orientação médica, o presidente ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem", diz a nota da Secom.

No entanto, fontes revelaram que o problema da obstrução abdominal pode ter relação com as várias cirurgias realizadas no intestino após a facada durante a campanha eleitoral em 2018. A agenda oficial do chefe do executivo federal foi cancelada e a audiência com os presidentes dos Três Poderes, prevista para ocorrer às 11h, não ocorreu, conforme comunicado do STF (Supremo Tribunal Federal).