"Guerreiro, fiel aos princípios e apaziguador": amigos e familiares se despedem de Mauro Zacher

Considerado um trabalhista convicto e fiel aos preceitos do seu partido, o PDT, o vereador Mauro Zacher recebeu as últimas homenagens de familiares, amigos, colegas e adversários políticos no plenário da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, nesta terça-feira. Desde às 8h da manhã, o corpo do trabalhista foi velado no local. Pouco antes das 16h, realizou-se um cortejo, com um caminhão de bombeiros que trazia uma faixa com a frase "Obrigado Mauro Zacher", passando pelo 4º Distrito, reduto eleitoral do parlamentar, e seguindo para o Cemitério São João, onde foi sepultado.

Mauro Zacher morreu no domingo, em Fortaleza, no Ceará, onde participava de uma prova de natação na categoria Master em mar aberto após ter um mal súbito. "É uma perda incomensurável. Mauro já tinha uma história política, mas com muito futuro pela frente. Ele estava muito animado com a pré-candidatura a deputado estadual. Tínhamos muita esperança que ele conseguisse realizar o seu sonho", lamentou o pré-candidato do seu partido ao Piratini, Vieira da Cunha, que definiu Zacher como "um guerreiro desde os tempos de líder estudantil". Ele recorda a lei municipal de 2010 de combate ao bullying, projeto de autoria de Zacher, que foi considerada pioneira e que serviu de embrião para um projeto seu quando deputado federal, que virou lei em 2015.

Com ligação forte junto a associações de bairros, diversos representantes de entidades passaram pelo plenário para a despedida. "O vereador era muito receptivo às demandas da sociedade. Tínhamos sempre o atendimento de demandas, sempre voltadas às pessoas", afirmou Carlos Alexandre Randazzo, presidente da Associação dos Amigos do Bairro Bom Fim.

Colegas vereadores, incluindo adversários políticos, também prestaram sua solidariedade aos familiares. "Era respeitado por todos, incluisive pelos adversários. Esperamos que o exemplo dele seja seguido. Mauro era um político correto, fiel aos princípios aos quais nos dedicamos", enfatizou o presidente estadual do PDT, Ciro Simoni.

Chefe de gabinete, Rafael Fleck, emocionado, destacou o vereador como um agregador. "O Mauro sempre foi uma pessoa muito capaz de aglutinar todos em volta dele, de apaziguar os ânimos. Ele conseguia colocar as coisas nos trilhos. Sempre que vinha ao plenário, sentíamos que todos gostavam dele. Ele nos deixa o ensinamento que a vida deve ser vivida intensamente".

A esposa, Anete, disse, usando o microfone do pulpito, que "ainda não havia caído a ficha". "A força e o carinho de vocês serão o combustível para continuar nos próximos dias. Não sou sou uma, tenho mais dois, e preciso honrar o legado do Mauro e o grande homem que ele foi", afirmou. Além da esposa Anete, Zacher deixa os filhos, Léo e Martina, a mãe, Sandra, e os irmãos Flávio e Jéssica.

O prefeito Sebastião Melo, em viagem a Brasília, não compareceu, mas fez questão de ir ao aeroporto na chegada do translado do corpo de Zacher ainda na noite de segunda-feira. O vice, Ricardo Gomes, representou a prefeitura. Sobre o caixão, além da bandeira do PDT, estavam a do Grêmio Náutico União, clube onde treinava natação há três anos, preparando-se para o desafio que viria na primeira e única competição da qual participaria no Nordeste, além da bandeira do Grêmio. Torcedor do clube, Zacher também fazia parte do Conselho Deliberativo. Companheiro de partido, o presidente tricolor Romildo Bolzan Júnior esteve na Câmara pela manhã.



Bandeiras do PDT, do Grêmio e do Grêmio Náutico União permaneceram sobre o caixão. Foto: Matheus Piccini

Trajetória

No exercício do quinto mandato consecutivo na Câmara, Zacher era o líder da bancada do PDT na Casa. Ele foi o nono vereador mais votado para o Parlamento municipal nas eleições de 2020 e o mais votado entre os dois eleitos pelo PDT, obtendo 5.520 votos. Economista, presidia a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul da Casa. Ele também foi presidente da Câmara no ano de 2012 e líder do governo durante a administração José Fortunati. Ao longo dos mandatos, afastou-se em diferentes momentos para atuar no primeiro escalão do Executivo, no comando das secretarias da Juventude e de Obras e Viação.