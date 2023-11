Hamas anuncia que libertará reféns russos

publicidade

Um dirigente do Hamas anunciou que "vários" reféns russos que estão em cativeiro na Faixa de Gaza desde 7 de outubro serão liberados nesta quarta-feira, 29.

O acordo de trégua para a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos inclui apenas mulheres e crianças.

Um dos líderes do Hamas, Musa Abu Marzuq, escreveu na rede social X que apenas um homem, o russo-israelense Ron Krivoi, foi liberado até o momento. "Hoje serão liberados muitos outros, fora do acordo de trégua e em reconhecimento pela posição do presidente (Vladimir) Putin", escreveu.

