Hidrovia da Lagoa Mirim será viabilizada com recurso da União

publicidade

Na terça-feira, em declaração pública com o Uruguai, o governo federal confirmou o lançamento da licitação do projeto básico e executivo da hidrovia da Lagoa Mirim, enquanto obra pública. É o primeiro sinal de que vai cumprir a promessa feita ao senador Luis Carlos Heinze (PP-RS).

Com o objetivo de iniciar a obra ainda neste ano, o termo indica que o pregão será realizado nas próximas semanas. Defensor do projeto, o senador Heinze celebrou o avanço. “Entendo que a declaração conjunta em que o governo assume a responsabilidade é mais um avanço em direção a concretização da hidrovia, desejada há mais de seis décadas. Precisamos acompanhar todas as etapas para garantir essa obra com a urgência que precisa. O novo modal irá baratear os custos logísticos na região e tornar os produtos gaúchos mais competitivos”, ressaltou Heinze.

Negociado pelos dois países desde 1909, a hidrovia abrange 1.860 quilômetros e liga o Uruguai ao Brasil por meio da Lagoa Mirim e do Canal São Gonçalo. O governo estima investimento de R$ 50 milhões para realização da dragagem.

Veja Também

Aeroporto

No pacote de iniciativas conjuntas também foi incluída a binacionalização do Aeroporto Internacional de Rivera. Localizado no Uruguai, a estrutura faz fronteira com Santana do Livramento – RS.

Pontes

A declaração emitida pelas nações contempla a abertura de licitação, em até 60 dias, para construção de uma nova ponte sobre o Rio Jaguarão, na região da fronteira com o Uruguai. A travessia, com 150 metros, irá facilitar a integração entre as cidades de Jaguarão, no lado brasileiro, e Rio Branco, no lado uruguaio.

O governo uruguaio se comprometeu com a reforma da Ponte Internacional Barão de Mauá, que realiza trânsito similar, mas não suporta mais o fluxo da região. A conexão inaugurada em 1930 é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

Parceria

A pactuação assinada abrange a formação de um grupo de trabalho entre as nações interessadas para fortalecer acordos comerciais e projetos de interesses.