Hugo Motta é escolhido novo líder da bancada do Republicanos na Câmara

O deputado federal Hugo Motta (PB) foi eleito como o novo líder da bancada do Republicanos na Câmara. O parlamentar assume no lugar de Vinicius Carvalho (SP). A escolha de Hugo Motta ocorreu em uma reunião do Republicanos em Brasília, na manhã desta terça-feira (13).

O presidente nacional da legenda, o deputado Marcos Pereira comentou a eleição de Motta nas redes sociais. Marcos Pereira desejou sucesso a Motta e afirmou que "há um importante trabalho a ser feito no Congresso".

Nas eleições deste ano, o Republicanos elegeu dois governadores – o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Wanderlei Barbosa, em Tocantins –, dois senadores, 41 deputados federais, 75 deputados estaduais e um deputado distrital, além de dois vice-governadores – Edilson Damião, em Roraima, e Otaviano Pivetta, em Mato Grosso.

O partido foi o que mais cresceu no Brasil de outubro de 2018 a abril de 2022. Foram 99.412 novos filiados nesse período, aumento de 25%. No fim de 2018, o Republicanos tinha 398.563 filiados e passou para 498.103 em abril.