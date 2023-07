Indicação de Lemos ao Banrisul e unificação de leis são aprovadas na Assembleia do RS

publicidade

Após a aprovação das duas propostas que tratavam dos símbolos do RS e geravam polêmica, o plenário da Assembleia Legislativa avançou rapidamente na pauta de votações prevista. Destaque para dois textos: a indicação para presidência do Banrisul e consolidação de leis.

Primeiro, os deputados aprovaram, por 51 votos a zero, o projeto de lei (PL) 156/23, que consolida a legislação referente às mulheres vítimas de violência no Estado. A proposta era de autoria da deputada Nadine Anflor (PSDB), com a coautoria das outras dez deputadas mulheres.

Na sequência, por 49 votos a zero, foi aprovado o projeto de decreto legislativo (PDL) 5/23, que endossa a indicação de Fernando Lemos para o cargo de presidente do Banrisul. A indicação foi feita pelo governador do Estado.

Na sessão extraordinária da manhã foram aprovados também dois requerimentos diversos, os RDIs 30/23 e 33/23. Eles tratam da suspensão de trabalhos de comissões durante o recesso parlamentar.

Por acordo, os deputados encerraram a extraordinária às 12h26, após a apreciação dos seis primeiros textos da pauta. Outras sete propostas serão votadas na sessão ordinária da tarde, com início previsto para às 14h. Entre elas, o PL 255/23, do Executivo, que trata das diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024.