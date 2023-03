Leite entrega demandas ao governo federal para combate à estiagem

publicidade

O governador Eduardo Leite entregou, na noite desta quarta-feira, um expediente ao governo federal em que demanda uma série de ações da União para enfrentar a estiagem no Rio Grande do Sul. Após o gabinete da Presidência da República cancelar a audiência em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberia o governador para discutir o assunto, Leite foi recebido por André Ceciliano, secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais.

"A parceria com o governo federal é fundamental para que tenhamos não apenas ações de curto prazo, mas também de médio e longo prazos, estruturantes, para enfrentar a estiagem. Seguiremos pleiteando um encontro com o presidente Lula para que possamos construir essas soluções em conjunto", afirmou o governador.

No documento entregue durante a reunião, realizada no Palácio do Planalto, o governador lista medidas que podem ser adotadas pela União, reforça a importância do setor agropecuário do Rio Grande do Sul na economia brasileira e pede que o governo federal inicie uma discussão sobre a legislação de preservação de água.

Mais de 230 cidades gaúchas estão com reconhecimento federal de situação de emergência vigente devido à estiagem. No dia 22 deste mês, o governo federal anunciou investimentos de R$ 430 milhões para ações de mitigação dos efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul. Os recursos serão utilizados na contratação de carros pipas para distribuição de água e também na compra e doação de cestas básicas e de combustível, entre outras ações. Cerca de 300 municípios serão beneficiados.

Leia o documento na íntegra: