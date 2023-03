Luciano Orsi é escolhido pelo PDT para assumir a Famurs

publicidade

Embora a posse na entidade ocorra somente daqui dois meses, o próximo presidente da Famurs foi conhecido nesta quinta-feira. Isso porque o comando da entidade que representa os municípios gaúchos dá-se por meio de rodízio entre os partidos com maior número de prefeitos eleitos no último pleito e a gestão 2023/24 caberá ao PDT.

O prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, foi o escolhido por 57 votos, contra 52 do prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, e 23 do prefeito de Parobé, Diego Picucha, em uma eleição acirrada. Tiveram direito a voto os prefeitos e vices da sigla, em um total de 132 pedetistas.

Orsi e os demais postulantes ao cargo iniciaram campanhas similares às de candidatos aos cargos de deputado, percorrendo o Estado em busca de apoio, ainda em novembro do ano passado.

Com 65 chefes de Executivo espalhados pelo RS, a sigla é terceira que mais elegeu prefeitos em 2020, depois de PP e MDB, atual ocupante do cargo máximo da Famurs com o prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, que passará o comando no final de maio para Orsi.

A última vez que os pedetistas ocuparam o comando da federação foi na gestão 2019/20, com Dudu Freire, ex-prefeito de Palmeira das Missões, no fechamento do ciclo anterior ao último pleito.

O próximo partido a ocupar a presidência da entidade será o PTB, que elegeu 31 prefeitos. A sigla, no entanto, vive um momento de transição, aguardando a homologação da fusão com o Patriota, que acarretará em um novo partido chamado Mais Brasil ou Partido Renovação Democrática (PRD).

A mudança, no entanto, pode provocar a saída de quadros da legenda, por discordância da linha ideológica adotada. Em agosto do ano passado, por exemplo, o prefeito de Estrela, Elmar Schneider deixou a sigla. Ele, que estava sem partido desde então, ingressará no MDB, com evento de filiação marcado para 4 de abril.

Reforma Tributária é principal desafio

Após a definição de seu nome para a próxima gestão da Famurs,Luciano Orsi elencou aquele que considera o principal desafio no comando da entidade que assumirá na metade do ano. “O maior desafio será sairmos da questão da Reforma Tributária com uma situação melhor para os municípios do que a que temos agora”, afirmou.

O prefeito de Campo Bom, no Vale do Sinos, ressaltou que é importante já na próxima semana, na Marcha dos Prefeitos, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em Brasília, ampliar o debate quanto às propostas que tramitam no Congresso Federal.



“Não existe uma reforma ideal, existem visões divergentes e tudo tem que ser bem observado e ficar claro para os prefeitos”, disse. Orsi defende que se encontre um denominador entre as propostas discutidas na Câmara dos Deputados e no Senado, sem que os municípios percam autonomia na destinação de impostos arrecadados.

Para o futuro presidente da Famurs, os municípios têm a maior responsabilidade e ficam com a menor fatia dos recursos na comparação com as demais esferas, quando o justo seria que ficassem com a maior parte da arrecadação.