Lula chega a Londres para visita oficial e é recebido por apoiadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Londres, na Inglaterra, na manhã desta sexta-feira para participar da cerimônia de coroação de Charles III como rei do Reino Unido. O evento está marcado para este sábado, na Abadia de Westminster.

Apoiadores do presidente se posicionaram em frente ao hotel em que ele ficará hospedado para recepcionar o petista. Assim como ocorreu em Portugal, o grupo carregava bandeiras do PT e entoou slogans tradicionais do presidente. A primeira agenda de Lula em terras britânicas será nesta sexta, com o primeiro-ministro, Rishi Sunak, que substituiu Liz Truss no fim do ano passado, quando ela renunciou após ter ficado apenas 45 dias no cargo. O político era ministro das Finanças e se tornou o primeiro chefe de governo de uma minoria étnica no país, uma vez que é neto de imigrantes indianos.

No sábado, Lula vai à coroação do rei Charles III. O evento, que será limitado a 2 mil convidados, terá pouco mais de uma hora de duração e contará com uma carruagem com ar-condicionado, vidros elétricos e suspensão hidráulica. A decisão de fazer uma cerimônia mais modesta pode ser explicada, em parte, pela sensibilidade de Charles à crise do custo de vida que assola o país, bem como pela ambição do rei de ter uma monarquia mais moderna e enxuta. Ainda assim, os custos do evento são altos e incomodam parte dos britânicos. A coroação custará aos cofres públicos até £ 100 milhões, o equivalente a R$ 625,3 milhões.

Os cantores Lionel Ritchie, Katy Perry e Andrea Bocelli encabeçam a lista de artistas que vão se apresentar no show para a coroação, anunciou a emissora BBC ao revelar o nome das principais estrelas, nenhuma delas britânica. O espetáculo eclético também contará com a banda Take That e o compositor de música clássica Alexis Ffrench, que se apresentarão para um público esperado de 20 mil pessoas no Castelo de Windsor, cerca de 40 km a oeste de Londres, um dia após a coroação.

Este será o segundo contato entre o britânico e o presidente brasileiro neste ano. No início de março, Lula e o rei Charles III conversaram por telefone. "Falamos sobre a vontade de aprofundarmos parcerias e discussões entre nossos países sobre a questão climática e a proteção ao meio ambiente", disse o petista na época.

O monarca sucedeu Elizabeth II após sua morte, em setembro de 2022. Ela ocupou o trono por mais de 70 anos e foi a rainha mais longeva da história do Reino Unido. Um dos últimos compromissos oficiais de Elizabeth II ocorreu dois dias antes de sua morte, quando nomeou a ex-primeira-ministra Liz Truss.

Em 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, a monarca mandou uma mensagem aos brasileiros. "Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos", diz o texto.