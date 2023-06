Lula cita rivalidade Gre-Nal para defender trabalho conjunto com Eduardo Leite

publicidade

Em sua passagem pelo Rio Grande do Sul, durante a entrega das chaves de residências do programa Minha Casa, Minha Vida, no município de Viamão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou a rivalidade da dupla Gre-Nal, para dizer que é possível trabalhar em conjunto com governos de outros partidos.

Junto com a comitiva presidencial e com a presença do governador Eduardo Leite, ele citou os clubes para dizer que as divergências não podem resultar em brigas. “Se perguntar aqui, metade deve ser Grêmio, metade Internacional. Nem por isso a gente sai do estádio e vai brigar”, afirmou o presidente, que admitiu torcer para o lado vermelho aqui no Estado, mas também revelou seu apreço pelo Tricolor.

“Eu sou Internacional por causa do Olívio Dutra, mas eu tenho grande amigos no Grêmio e achava a torcida do Grêmio excepcional defendendo o seu time”, ressaltou ele. Lula defendeu a boas relações com outros governantes, independente de qual partido pertençam. Nas redes sociais, o presidente fez uma publicação parecida defendendo o trabalho conjunto entre Governo Federal e estados e municípios.

“A política é a mesma coisa. Quando eu venho ao Rio Grande do Sul, eu não quero saber o partido do governador ou prefeito. Eu quero saber que ele é um representante legal e eu tenho que manter a relação mais civilizada com ele”.

Em seu discurso, o governador Eduardo Leite também disse estar fora da disputal Gre-Nal, já que é torcedor do Brasil de Pelotas, mas afirmou que quer trabalhar em conjunto. “Eu torço para o Xavante (Brasil de Pelotas ,não entro nessa briga do Gre-Nal. O importante é que a gente possa encontrar momentos de convergência em favor da população, especialmente da população que mais precisa. O senhor fala isso presidente e isso nós estamos totalmente de acordo”, frisou Leite.

Após o evento em Viamão, a comitiva presidencial foi para o Palácio Piratini participar de um almoço a convite do governo gaúcho.

