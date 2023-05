Lula diz que "fascistas e negacionistas" não convidaram ministro para a Agrishow

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira que "fascistas e negacionistas" não convidaram o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para a Agrishow, maior feira agrícola do país realizado em Ribeirão Preto (SP) entre 29 de abril e 3 de maio. A afirmação foi dada num discurso na Bahia, durante a abertura da turnê de elaboração do Plano Plurianual (PPA) com a participação da sociedade civil.

"Ele [Carlos Fávaro] não é pequeno produtor, não, ele é grande produtor. Ele é meu ministro. Tem a famosa feira da agricultura em Ribeirão Preto que alguns fascistas, alguns negacionistas não quiseram que ele fosse na feira, desconvidaram o meu ministro", afirmou Lula.

Lula vai a feira agro na Bahia

"Eu falei para o Fávaro: 'Não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso'. E eu chego aqui na Bahia e encontro os companheiros do agronegócio me entregando um convite para vir na segunda feira mais importante do país aqui na Bahia. E eu quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja para os maus-caracteres de São Paulo que não deixaram meu ministro participar", afirmou o presidente.

Bolsonaro na Agrishow

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recebido pelos visitantes da Agrishow durante uma visita no dia 1º de maio. Acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ele fez um breve pronunciamento em uma solenidade reservada ao governador para a liberação de títulos de revitalização fundiária, a entrega de tratores a produtores rurais e a assinatura de títulos de assentamento estadual.

