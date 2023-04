Lula diz que Gonçalves Dias deixou GSI "por conta própria"

publicidade

Após a exoneração, na quarta-feira, do general Gonçalves Dias do comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira que o ex-ministro "saiu por conta própria". A afirmação foi feita a jornalistas quando o presidente da República se dirigia a um evento no Palácio do Planalto, em Brasília.

Dias pediu demissão do comando do GSI após imagens vazadas do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto mostrarem que ele estava no prédio em 8 de janeiro, quando a sede do Governo Federal foi invadida e depredada por vândalos. Agora, o GSI será comandado interinamente por Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Campelli foi, também, interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal de 9 a 31 de janeiro. A intervenção foi decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devido aos ataques do 8 de Janeiro.

A relação de Lula com o GSI está estremecida desde antes da posse do presidente. Ainda durante o governo de transição, o petista decidiu que a segurança pessoal dele deveria ser feita pela Polícia Federal e não por servidores do GSI. Depois dos ataques, o desconforto aumentou. O presidente mostrou incômodo com o fato de membros das Forças Armadas ocuparem cargos no GSI e chegou a dizer que alguém poderia ter facilitado a entrada de extremistas no Planalto. Segundo Lula, teria havido conivência dos militares com os vândalos.

Com a divulgação dos vídeos de Gonçalves Dias circulando calmamente nas dependências do Palácio do Planalto entre os vândalos, no dia dos atos extremistas, a suposição do presidente ganhou mais força. Antes, Lula achava que Dias tinha sido, no mínimo, negligente com a situação de 8 de janeiro. Agora, as imagens sugerem que o ex-ministro pode ter sido conivente.

Nos vídeos, o ex-ministro foi visto, às 16h29min, sozinho no Palácio, caminhando pelo local e tentando abrir algumas portas. Depois, Dias entrou no gabinete presidencial e, em seguida, voltou pelo mesmo corredor e conversou com os invasores apontando a saída do prédio. As imagens mostram também que os extremistas receberam garrafas de água de militares que trabalhavam no GSI na época.