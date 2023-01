Lula escolheu Belém para sediar a COP30, diz governador do Pará

publicidade

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou, nesta quarta-feira, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem o interesse de que Belém seja a cidade-sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em 2025.

"O presidente acaba de anunciar que Belém (PA) é a cidade escolhida pelo Brasil e já encaminhou através do Itamaraty a formalização de que o Brasil reforça sua candidatura e Belém é a cidade escolhida para sediar a COP30, em 2025", afirmou Barbalho, no Palácio do Planalto, em Brasília, após reunião com o presidente.

Nesse sentido, uma das ideias do governo é criar um grupo transversal para discutir uma nova dinâmica para a Amazônia. "Onde passa pelo enfrentamento, de maneira ativa e forte, no combate às ilegalidades ambientais e, por outro lado, construa novo modelo de desenvolvimento econômico, com a transição do uso da terra", disse o governador do Pará.

Mercado de carbono

Barbalho defendeu ainda o envolvimento do mercado na discussão para "efetivamente estabelecer com que o mercado de crédito de carbono seja uma realidade", tanto para a preservação ambiental quanto ao novo modelo de desenvolvimento. O mercado de carbono, assim como qualquer bem material, precisa de uma parte interessada em disponibilizar o produto a um cliente em um mercado. O objeto em venda, entretanto, é pouco usual: créditos de emissão de gases de efeito estufa ou até mesmo a remoção de carbono da atmosfera.

Essas cotas são estipuladas justamente em tratados ambientais, como o Acordo de Paris ou o Protocolo de Quioto. Basicamente, cada país determina um número-limite de emissão de gases de efeito estufa em um espaço de tempo e, caso ultrapasse o valor acordado, compra cotas restantes de nações que possuam crédito.

Lula na COP

Em novembro de 2022, após as eleições, Lula foi à 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP27), no Egito, e prometeu aos governadores do Consórcio Amazônia Legal que pediria ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que a COP de 2025 fosse sediada na região amazônica.

"Viemos aqui para dizer a vocês que vamos falar com o secretário-geral da ONU para pedir que a COP de 2025 seja recebida pelo Brasil na Amazônia. Acho muito importante que seja na Amazônia. Acho importante que as pessoas que defendem a Amazônia, que defendem o clima, conheçam aquela região", disse Lula, na ocasião.