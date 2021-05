Mandetta reitera discordâncias com Bolsonaro em sessão alongada da CPI da Covid-19

publicidade

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 ouviu, nesta terça-feira, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, demitido em abril de 2020 por se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro na forma de lidar com a pandemia do novo coronavírus. Como a sessão com Mandetta se alongou mais do que o previsto, o depoimento com o também ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, foi adiado para esta quarta-feira, às 10h.

Mandetta iniciou sua fala, com quase uma hora de atraso, explicando como chegaram ao ministério as primeiras informações, em janeiro de 2020, sobre uma doença que tinha início na China e que aos poucos ia se alastrando pelo mundo. Ele contou que chamou todos os poderes para explicar a importância do combate à pandemia de forma unida: "Porque esse vírus não ataca indivíduos, ele ataca a sociedade."

O ex-ministro explicou ainda as primeiras ações da pasta para conter a propagação do vírus no Brasil e teve de ser interrompido, após 20 minutos, pelo presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), que preferiu abrir espaço para as perguntas.

Renan Calheiros, relator da CPI, perguntou a Mandetta se, durante sua gestão, a recomendação para procurar os sistemas de saúde apenas quando sentissem sintomas graves de Covid-19 foi um erro.

Mandetta afirmou que não é verdade essa recomendação, e que a afirmação é usada numa "guerra de narrativas". Segundo ele, as pessoas procuravam os hospitais preocupados no início de 2020 com outras doenças. "Eram casos de outros vírus. Em casos de virose, a recomendação é que você observe o estado de saúde e não vá imediatamente ao hospital porque se aglomera. E lá, sim, um caso positivo vai infectar todo mundo na sala de espera." "Todas as nossas recomendações foram assertivas, levando em conta a ciência. Todas foram comprovadas pelo decorrer da doença", disse Mandetta.

De acordo com Mandetta, o decorrer da pandemia mostrou que algumas ações do ministério foram paralisadas. Mais tarde, ele disse que as testagens em massa foram abandonadas por seus sucessores na Saúde, o desenvolvimento da telemedicina como porta de entrada para o sistema, o plano de acompanhamento dos infectados e a orientação de uma pesquisa sobre a cloroquina que "o próximo ministro fez uma portaria mesmo sem ter os resultados".

O ex-ministro citou que sua gestão estimulou o uso de máscaras e o distanciamento, assim como pediu para as pessoas ficarem em casa. Mandetta citou ainda o esforço para obter respiradores e leitos de UTI para evitarem o colapso do sistema de Saúde. Ele elogiou o Sistema Único de Saúde (SUS) e disse que ele é o melhor local para se imunizar a população. "Mas é preciso ter a vacina."

Resistência do presidente

Mandetta afirmou que a orientação de isolamento era essencial também no início da pandemia, mas faltou uma fala única do governo. "Nós fizemos as recomendações em três pilares: preservar a vida, SUS e ciência. Eu vi vários que ficaram fora desse tripé." Questionado de onde partiu a resistência, ele disse que isso "ocorreu publicamente por vários atores".

Ex-ministro afirmou que discordava do presidente da República, Jair Bolsonaro. "Nunca discuti com o presidente. Nunca tive discussão áspera, mas sempre as coloquei (suas discordâncias) de maneira muito clara". "Ali não era uma questão de diferenças políticas. Ali era um momento republicano." Mandetta afirmou que conversava com governadores para que todos saíssem juntos da pandemia.

Mandetta disse que chegou a ficar constrangido com algumas situações e declarações feitas por Jair Bolsonaro. Como a defesa do medicamento cloroquina para doentes de Covid-19. "Nós seguimos o que tínhamos de discutir, mas havia pelo lado do presidente uma outra visão, um outro caminho. Ele tinha suas próprias ideias. Não sei se vinham através de outros assessores. Era muito constrangedor ter que ficar explicando porque o ministério estava indo para um caminho e ele indo para o outro."

O médico declarou que a cloroquina não poderia ser defendida se não houvesse a certeza dos benefícios e dos riscos que ela oferecia. E garantiu que jamais, em sua gestão, o ministério sugeriu o uso do medicamento. "É falso que se não fizer bem, mal não faz", explicou, fazendo referência a uma aspa usada algumas vezes por Bolsonaro.

Mandetta contou que muitas vezes Bolsonaro chegou a concordar com suas recomendações, mas "dois a três dias depois, ele agia de forma diferente, como se não tivesse entendido o que eu falava".

De acordo com o ex-ministro, Bolsonaro deveria ter outra fonte, algum consultor, que dava a ele recomendações que não tinham a ver com o que sugere seu ministério ou a Organização Mundial de Saúde (OMS). "Ele falava na cloroquina, falou em isolamento vertical, que nós não éramos favoráveis."

Isolamento vertical é a estratégia, bastante defendida no início da pandemia, de deixar em casa apenas os grupos de risco: idosos e pessoas com comorbidades.

Mandetta reclamou que fez reunião com Bolsonaro, onde o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente, estava tomando notas. Citou ainda a tentativa do governo de mudar a bula da cloroquina para citá-la como tratamento da Covid-19. "Eu imagino que fora do Ministério da Saúde ele (Bolsonaro) conseguiu alguns aconselhamentos que os pautavam na pandemia."

O médico, que é formado em ortopedia, disse que não sabe dizer de quem foi a ideia de mudar a bula da cloroquina.

Mandetta denunciou que por trás de médicos que defendem tratamentos com remédios sem eficácia há grandes interesses comerciais por trás. Ele afirmou que há profissionais que atendem virtualmente 50 pessoas por dia e ganham dinheiro com isso. "Tem que ter muito cuidado, a gente está lidando com a boa fé das pessoas."

"Enquanto eu estive no Ministério da Saúde eu fiquei em cima do que é científico, rezando para que alguma coisa funcionasse. Rezei até para a cloroquina funcionar", disse.

Relação com a China

O depoente citou ainda a dificuldade que teve de enfrentar com a China por causa da má vontade com o país de integrantes do governo, como o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e dos filhos do presidente Bolsonaro.

O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), questionou o ex-ministro se houve pressão, por parte de Bolsonaro, contra medidas de combate à proliferação da Covid-19: isolamento e quarentena. Mandetta negou. “Não. (O ministério) foi confrontado publicamente, e isso dava uma informação dúbia à sociedade. Nosso objetivo era dar uma informação e o presidente, outra. Mas diretamente a mim somente com os atos que ele executava”, disse.

O ex-ministro da Saúde assumiu, ainda, que o País poderia estar numa situação melhor que a atual. “O SUS podia mais. Poderíamos ter feito muito mais, poderíamos ter começado a vacinação em novembro.”

Carta ao presidente

Em carta enviada a Bolsonaro, Mandetta afirmou que recomendou expressamente que “a presidência da República reveja posicionamento adotado acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população brasileira”.

“Tudo o que eu podia fazer, nos termos de orientar, foi feito. Agora, ele tinha provavelmente outras pessoas falando que o ministro da saúde está errado, vá por esse caminho. É uma decisão dele”, completou.

O ex-ministro relembrou uma visita que fez com o presidente Bolsonaro em Águas Lindas (GO) em um hospital de campanha contra a Covid-19.

“O combinado era chegar, olhar, o público bem separado, mas na hora que o helicóptero olhou e viu que o público estava na beirada, ele desceu do helicóptero e subiu a rampa e foi até as pessoas. Aí eu fui até a comitiva do governador Caiado. Quando ele volta de lá, vai em direção para dar um abraço ao governador Caiado e fala essa frase em tom de brincadeira: ah, vamos contaminar logo todo mundo. Mas o governador Caiado sacou muito rápido um frasco de álcool em gel, cruzou em suas mãos e ainda passou um pouco nas mãos do presidente para dar aquela certa sensação ali. Foi uma coisa pontual”, contou.

Na época de sua demissão, Mandeta foi flagrado ao abraçar uma funcionária do Ministério. O vídeo mostra imagens dos servidores se despedindo do então ministro. Questionado se foi um equívoco, respondeu que não deveria (ter dado o abraço), mas era muita emoção naquele momento. Era uma equipe muito unida”, relembrou.

O senador governista Eduardo Girão (Podemos-CE) questionou o ex-ministro sobre remédios sem comprovação científica, como cloroquina e ivermectina, e se ele tem remorso por não ter deliberado sobre os medicamentos no tratamento contra a Covid-19. Pouco depois, Marcos Rogério (PDT-RO), outro da tropa de choque do governo, fez praticamente a mesma pergunta.

"Aqui é ciência, aqui é estudo. Eu jamais na minha vida tomei decisões sem estudar. Nessa situação, que você tem uma doença que ainda não está determinada, a gente tem que acreditar nas bases de seu estudo. A base da medicina é ramo da filosofia, ali, diz que sem diagnóstico, não há tratamento. Não pode risco sem benefício. Do mesmo modo que bate na tecla da cloroquina, existe por exemplo pessoas que preconizam ivermectina, também sem fundamento cientifico", alegou Mandetta.

Colapso em Manaus

Em resposta ao senador Eduardo Braga (MDB-AM), Mandetta afirmou que faltaram fiscais da vigilância sanitária em aeroportos do Brasil para evitar a entrada do vírus pelo espaço aéreo. A coordenação desse trabalho fica a cargo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O ex-ministro opinou que o colapso em Manaus, capital do Amazonas, que chegou a ficar sem oxigênio no início de 2021, ocorreu por problemas na gestão estadual e municipal, mas não por falta de dinheiro.

Leite derramado

Ao falar sobre as medidas do governo para reduzir a transmissão da Covid no país, Mandetta afirmou que sempre foram implementadas com atraso, sobretudo determinações de quarentena e lockdown. “Em relação a lockdown, o Brasil não fez nenhum lockdown. O Brasil implementou medidas depois do leite derramado, depois que a gente diz: ‘Vai entrar em colapso o sistema de saúde’. Então fecha. ‘Vai acabar o remédio.’ Então fecha”, disse o ex-ministro. “A gente foi sempre um passo atrás desse vírus.”

Paulo Guedes

Em resposta à senadora Leila Barros (PSB-DF), que perguntou sobre descompasso entre Saúde e Economia na pandemia, Mandetta afirmou que a equipe econômica ignorava alertas e "não compreendia o tamanho" da crise sanitária. Em outro momento, Mandetta confirmou para o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) que o ministro Paulo Guedes, da Economia, "nunca se interessou" em procurar o Ministério da Saúde para ouvir explicações e dados sobre a pandemia.

Em razão das declarações de Mandetta, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apresentou requerimento convocando para depoimento o ministro Paulo Guedes. O requerimento precisa ser votado e aprovado pela comissão.