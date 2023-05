Mauro Cid deixa PF após depoimento sobre suposta fraude em cartão de vacina

publicidade

O tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, deixou a Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (18), após depoimento sobre a falsificação de dados em cartão de vacinação. Cid foi transportado pela Polícia do Exército e chegou à sede da PF, localizada na Asa Norte de Brasília, por volta das 14h23 e não falou com a imprensa.

Cid está preso desde o dia 3 de maio, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A suspeita é de que os registros de vacinação de Bolsonaro, Cid e da filha mais nova do ex-presidente, Laura Bolsonaro, tenham sido forjados. Eles teriam inserido informações falsas no sistema do Ministério da Saúde entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 para conseguir o certificado de vacinação e viajar para os Estados Unidos.

Durante depoimento na última terça-feira (16), Bolsonaro afirmou à PF não saber quaisquer informações acerca do suposto esquema que fraudou dados de vacinação e, se Cid tiver arquitetado o plano, foi à sua revelia, sem qualquer conhecimento ou orientação.

