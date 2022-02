Mayra Pinheiro, a "Capitã Cloroquina", deixa Saúde para ser candidata a deputada federal

publicidade

A médica Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina", anunciou nesta segunda-feira o afastamento do cargo de secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no Ministério da Saúde, para ser candidata a deputada federal pelo estado do Ceará em outubro. Conforme publicado no Diário Oficial da União desta segunda, ela reassumiu a função de subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, onde é servidora pública de carreira.

"Informo a todos que acompanham a minha trajetória que, após longo período de reflexão e avalição em conjunto com a minha família e com importantes lideranças que me motivam, que solicitei meu afastamento do Ministério da Saúde e me apresento como pré-candidata – pelo estado do Ceará - à Câmara Federal nas eleições deste ano, com o honroso apoio do presidente Jair Bolsonaro e o respaldo dos cearenses", informou.

