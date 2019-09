MDB de Novo Hamburgo define expulsão do ex-prefeito Paulo Ritzel

publicidade

O diretório hamburguense do MDB decidiu, nesta quinta-feira, por unanimidade, pela expulsão do ex-prefeito de Novo Hamburgo e ex-deputado estadual Paulo Ritzel. Os políticos atacaram relatório final do Conselho de Ética que, também por unanimidade, recomendou a expulsão do filiado, após analisar irregularidades cometidas.

Entre elas, o fato do ex-prefeito ter contrariado decisão do diretório e concorrido a deputado estadual na eleição de 2018. "É um dia muito triste, não fico feliz com a atitude, mas nenhum de nós, independente de ter sido vereador ou prefeito, vai ter tratamento diferenciado aqui no partido", destacou o presidente da sigla no Município, Márcio Lüders.

"Essa é uma nova forma de fazer política para não passar uma má impressão para a sociedade, mostrando que não vamos mais tolerar esse velhos hábitos", reforçou.