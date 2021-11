Melo revela planos de abrir concurso público para Guarda Municipal em Porto Alegre

publicidade

O prefeito de Porto Alegre, Sebatião Melo (MDB), disse em entrevista à rádio Guaíba nesta quarta-feira que deseja criar um concurso público para a Guarda Municipal da cidade. A necessidade de maior segurança, segundo o gestor municipal, é mais acentuada no Centro. O prefeito afirmou que dentre os projetos prioritários que estão na Câmara, ele pediu uma mudança na lei para admitir profissionais para a instituição.

"Hoje a lei diz o seguinte: que se tu tiver 50 anos e passar num concurso, tu vai ser demitido. Eu não concordo com isso. Eu botei a mesma idade do brigadiano, ou seja, 25 anos para entrar na Guarda porque eu quero uma Guarda armada, preparada, integrada, inteligente. Então, assim que passar o projeto de lei, eu já determinei que vou abrir um concurso para a Guarda", destaca.

Outro objetivo do emedebista é promover uma reforma na atuação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Sebastião Melo acredita que a autarquia possa custar menos aos cofres públicos e ser mais eficiente caso fique restrita à operação do trânsito, deixando a fiscalização à cargo da Guarda Municipal.

“A EPTC, pra mim, é uma empresa que nasceu muito corporativista. Muito caro. Em dez anos, a cidade aportou ali R$ 1,2 bilhão em recursos. Ela tem 1200 funcionários, sendo que 500 são agentes de trânsito. Nós vamos migrar parte dela para a Secretaria de Mobilidade Urbana, e talvez saia um programa de demissão voluntária nisso”, promete.

De acordo com Melo, a prefeitura também está na fase final de acertar um convênio que pagará horas extras para a Brigada Militar poder trabalhar no Centro. O prefeito ainda abordou outros temas importantes da Capital, como o cofinanciamento de 152 milhões de dólares, aprovado no mês passado, que prevê investimentos nas regiões do Centro Histórico, 4° Distrito e Orla do Guaíba. Conforme o gestor, a prefeitura trabalha para que a implantação de um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) esteja incluído no projeto do financiamento, com expectativa de ser assinado daqui a um ano.

Em outubro, o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, Cezar Schirmer, já havia afirmado em conversa com a Rádio Guaíba a intenção da gestão municipal em incluir o transporte na rotina da Capital. De acordo com o integrante do governo, o Centro terá grandes avanços com o cofinanciamento. "O Centro de Porto Alegre será totalmente diferente, será requalificado, será muito mais bonito, mais seguro, será um espaço de convivência, de entretenimento, um espaço amigável, não só para os moradores da região, mas para todos os porto-alegrenses", disse o secretário na ocasião.

Esqueletão e Orla do Guaíba

Na entrevista de hoje, o prefeito também falou sobre a análise do Esqueletão, feita pelo Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais (Leme), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). O trabalho, que terá a duração de até 13 meses, definirá o futuro da edificação, e contará com um investimento de R$ 255 mil. "Depois das conclusões (dos estudos), nós vamos ver para derrubar o prédio ou não", afirma.

Ainda no final de setembro, o prefeito Sebastião Melo, quando questionado sobre o Esqueletão, revelou que gostaria de ver o prédio derrubado. "Eu torço para que ele seja derrubado. Vamos ver o que será possível fazer, se um novo empreendimento ou algo do gênero", disse em entrevista à Rádio Guaíba na época.

Sobre a Orla do Guaíba, com o trecho 3 inaugurado em outubro, o prefeito afirmou que há problemas no comportamento da população em relação ao espaço, principalmente no terceiro trecho da área. "Até agora, o público frequentador da Orla 1 tem dado banho no uso da Orla 3, no ponto de vista do cuidado com o espaço público", pontua. Segundo Melo, há um mau uso por parte de quem anda de bicicleta na Orla, sendo necessário ser analisado pela gestão municipal a necessidade da construção de um novo espaço para a utilização das bikes.

* Com informações do repórter Aristoteles Junior