"Meu time está indo muito bem", diz Bolsonaro sobre governo

O presidente Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado, fez elogios aos ministros de seu governos e presidentes de bancos públicos e estatais durante o Fórum da Rota da Fruticultura da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno (RIDE). "O meu time está muito bem", disse o chefe do executivo ao encerrar o evento que aconteceu na Granja do Torto, em Brasília.

“A nossa economia não pode e não vai parar. Vou dizer a vocês, a gente faz analogia ao futebol. Quando o time não está indo bem, a gente pensa em trocar o técnico. O meu time está indo muito bem", afirmou o presidente, que em seguida mencionou os 23 ministros de seu governo e a atuação em conjunto com instituições como a Caixa Econômica Federal e a Petrobras.

O fórum é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional e contou a presença de diversas autoridades, entre elas o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, os ministros Rogério Marinho, Paulo Guedes e Flávia Arruda, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF).