Ministério da Justiça recebeu 50 mil denúncias de possíveis vândalos e financiadores de atos

Em pouco mais de 24 horas, o Ministério da Justiça recebeu 50 mil denúncias de possíveis vândalos e financiadores dos atos antidemocráticos na Esplanada dos Ministérios no último domingo. Isso significa que o órgão está recebendo cerca de 2 mil denúncias a cada hora.

O canal foi criado às 9h da manhã de segunda-feira como uma maneira de identificar os invasores que promoveram a quebradeira no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal (STF).

As informações podem ser enviadas para o email denuncia@mj.gov.br e dados dos denunciantes são mantidos sob sigilo. As denúncias apontam com links de páginas de redes sociais, vídeos, anexos e outras informações sobre extremistas.

"Esse e-mail visa a que a sociedade colabore. Há uma equipe fazendo a triagem para que a responsabilidade penal vá além daqueles que estiveram presencialmente aqui na Esplanada, ou seja, nós queremos chegar até aos financiadores, aos organizadores", explicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Segundo o Ministério da Justiça, as denúncias são analisadas pela Secretaria Nacional de Acesso à Justiça e todos os casos serão devidamente apurados junto às autoridades competentes e os participantes responderão criminalmente.

"Os dados enviados nas denúncias serão encaminhados para a Polícia Federal, responsável por iniciar a investigação desses financiadores para que a lei seja cumprida e os responsáveis por financiar esse ataque contra as instituições sejam devidamente punidos”, explicou o secretário Nacional de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira.

Ao todo, 1,5 mil pessoas estão presas por participação nos atos de vandalismo. Elas estão na sede da Polícia Civil, na Superintendência da Polícia Federal e na Academia da PF. Somam-se aos detidos os extremistas que resistiram à desmobilização do acampamento em frente ao Quartel-General (QG) do Exército, na manhã de segunda-feira (9).

