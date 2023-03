Ministra Cida Gonçalves anuncia "PAC" nacional no combate ao feminicídio

publicidade

Em evento de comemoração ao dia da mulher, a ministra das mulheres, Cida Gonçalves, anunciou a criação, no próximo mês, de um "PAC" nacional no combate ao feminicídio. Cida participa nesta quarta-feira de um evento em comemoração ao Dia da Mulher, no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a equipe ministerial do governo.

O governo federal anunciou nesta quarta ações voltadas ao público feminino, de olho no efeito político sobre esse eleitorado, no qual o adversário Jair Bolsonaro tinha desvantagem.

Cida disse ainda que sua pasta vai retomar ações para o enfrentamento da violência política e de gênero, retomada da construção de creches, paridade de gênero em comissões e conselhos, esforço na inserção de meninas nas áreas da ciência, engenharia e computação, entre outras medidas. De acordo com ela, ministérios e o presidente farão viagens em prol de medidas voltadas ao público feminino. Ao iniciar o discurso, Cida mencionou a ex-presidente Dilma Rousseff e foi aplaudida de pé pelo público local.

Veja Também