Ministro diz estar com 'consciência 100%' tranquila sobre esquema de laranjas

Convidado a prestar esclarecimentos no Senado, no dia 6 de agosto, sobre a suspeita de participar de um esquema de candidaturas laranjas no PSL de Minas Gerais no ano passado, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio afirmou nessa quarta-feira, na Capital, que está com a 'consciência 100% tranquila'.

Após cerimônia de lançamento do Programa Investe Turismo, no Palácio Piratini, Antônio garantiu que a sua presença na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) está condicionada à permanência no ministério. Ele destacou no entanto que suas ações à frente do partido em Minas Gerais respeitaram a legislação. "Fico confortável porque eu tenho a minha consciência 100% tranquila em relação aos meus atos à frente do partido em Minas. Agi estritamente dentro da legislação eleitoral, então eu não tenho que temer. Estou tranquilo em relação a isso".

Apesar de afirmar não temer ter que prestar esclarecimentos, o ministro sinalizou que sua participação na comissão deve ser adiada. "Mais uma vez acredito que vou ser desincompatibilizado como ministro para votar a reforma da Previdência na Câmara Federal. Caso isso aconteça, vou repactuar uma nova data", observou.