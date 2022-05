Moesch é eleito presidente do TRE-RS

publicidade

O desembargador Francisco Moesch foi eleito, por aclamação, nesta segunda-feira, como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). Caberá a ele comandar a Justiça Eleitoral durante a eleição deste ano. A posse se dará no próximo dia 23 de maio.

No momento, o desembargador Francisco Moesch ocupa os cargos de vice-presidente e de Corregedor Regional Eleitoral. "Ninguém mais talhado para isso, pelo perfil, o seu trato, a sua riqueza de conhecimento", disse o presidente do TRE-RS, desembargador Arminio Abreu Lima.

Após o resultado, Moesch ressaltou a felicidade em chegar à presidência da Justiça Eleitoral neste momento. "Tenho uma esperança muito forte que o Brasil vai sair revigorado das eleições de 2022. E uma esperança muito forte também de que as instituições cada vez mais fortalecidas vão exatamente permitir isso".

Francisco Moesch é natural de Estrela (RS), tendo graduação em Direito pela PUCRS. Foi secretário-geral da OAB/RS (1987-1990) e conselheiro da OAB/RS (1985-1990). Ele já ocupou vagas no TRE-RS por duas ocasiões: como membro efetivo na classe dos advogados e, posteriormente, como membro substituto na classe dos desembargadores. Além disso, é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.