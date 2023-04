Moraes e Rosa Weber visitam presos acusados dos atos extremistas de 8 de janeiro

publicidade

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, e o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre os atos extremistas de 8 de janeiro, visitaram nesta segunda-feira (10) os presos no Complexo Penitenciário da Papuda, todos acusados de envolvimento no episódio.

Antes da visita aos presos, os ministros ouviram considerações da direção do local, inclusive com relação à necessidade de um maior número de agentes policiais, para permitir que o complexo prisional esteja totalmente operacional.

Depois, os ministros ouviram os detidos, inspecionaram as condições da penitenciária e avaliaram as condições da alimentação distribuída — o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, provou a comida.

Aos presos, os ministros informaram que o processo legal está sendo cumprido e que todos os casos estão sendo avaliados individualmente pelo Supremo.

No mês passado, a presidente Rosa Weber e o ministro Alexandre de Moraes já haviam visitado as detidas no presídio da Colmeia, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal.

Em 9 de janeiro, a Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante 2.151 pessoas que haviam participado dos atos e estavam acampadas diante dos quartéis. Destas, 745 foram liberadas imediatamente após a identificação, entre elas as maiores de 70 anos, as com idade entre 60 e 70 anos com comorbidades e cerca de 50 mulheres que estavam com filhos menores de 12 anos nos atos.

Dos 1.406 que seguiram presos, ainda permanecem detidos 181 homens e 82 mulheres, totalizando 263 pessoas.

