Moraes homologa acordo de delação premiada e concede liberdade provisória a Mauro Cid

publicidade

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes homologou a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação é do portal R7. Além disso, o ministro concedeu liberdade provisória a Cid, que estava preso desde maio, com imposição de cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de sair de casa. Moraes ainda afastou Cid das funções no Exército.

Em meio à expectativa sobre as revelações de Mauro Cid, o advogado Fábio Wajngarten, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, diz ter preocupação "zero" com as informações que o ex-ajudante de ordens da Presidência da República pode levar à Polícia Federal. "Não há absolutamente nada que o tenente-coronel Cid possa delatar que se relacione com o presidente", disse.

Preso desde maio, Mauro Cid compareceu nesta quarta-feira, 6, ao Supremo Tribunal Federal para confirmar que pretende fechar um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal.

Cid é peça chave em todas as investigações que respingam no ex-presidente. Ele é citado no inquérito das milícias digitais, na investigação sobre fraudes na carteira de vacinação e na apuração sobre o suposto esquema de venda de presentes recebidos por Bolsonaro enquanto chefe de Estado.

Veja Também