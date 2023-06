Moraes manda PF ouvir Bolsonaro e Daniel Silveira em investigação sobre Marcos do Val

publicidade

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira, que a Polícia Federal tome os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-deputado federal Daniel Silveira no âmbito da investigação que teve como alvo o senador Marcos do Val (Podemos-ES) nesta quinta-feira. A Polícia Federal cumpriu, na quinta, três mandados de busca e apreensão no gabinete e em endereços ligados a Do Val em Brasília e em Vitória. A operação ocorreu porque a corporação teria identificado tentativas de atrapalhar as apurações sobre os atos de 8 de janeiro. A PF chegou a pedir o afastamento dele do cargo de senador, mas Moraes negou o pedido.

Marcos do Val prestou depoimento na Polícia Federal em 2 de fevereiro, quando se mostrou arrependido por ter envolvido o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na história de um suposto plano de golpe de Estado em que gravaria conversas com o ministro Alexandre de Moraes.

À época, o parlamentar disse a jornalistas que o pedido para tentar gravar o ministro partiu do ex-deputado Daniel Silveira, em uma reunião na qual Bolsonaro estava presente.