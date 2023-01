Moraes manda prender ex-comandante da Polícia Militar do DF

publicidade

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão do coronel Fábio Augusto, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta terça-feira. Ele era responsável pelo comando da corporação durante os atos de vandalismo que resultaram na depredação dos prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, no último domingo. A informação foi confirmada ao R7 por fontes da Polícia Federal.

O interventor federal do DF, Ricardo Cappelli, anunciou na última segunda-feira que o coronel Klepter Rosa Gonçalves vai assumir interinamente o comando da PMDF no lugar de Fábio Augusto. Em outubro do ano passado, Klepter foi nomeado subcomandante-geral da corporação.

O Senado aprovou nesta terça-feira o decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Em votação simbólica, a maioria dos senadores presentes validou o decreto assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após os atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes no último domingo. A proposta já havia passado pela Câmara dos Deputados, que aprovou, também em votação simbólica.

Na prática, com as aprovações nas duas casas, o Congresso ratifica a intervenção federal na segurança pública do DF até 31 de janeiro. A medida está prevista na Constituição Federal e tem como objetivo "garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação".

