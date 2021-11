Mourão diz que Bolsonaro "precisa ter palanque em todos os estados"

publicidade

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira (17) que o presidente Jair Bolsonaro "precisa ter palanque em todos os estados" para disputar a reeleição em 2022. Ele justificou a recusa do presidente nas negociações com o Partido Liberal (PL). Nesta quarta-feira (17), dirigentes do partido voltam a discutir a filiação de Bolsonaro.

“É uma decisão pessoal do presidente, né? Eu entendo que ele precisa ter palanque em todos os estados, até pela característica da campanha eleitoral que vai ser o ano que vem”, disse Mourão. Para o vice-presidente, o "X da questão" é que Bolsonaro não quer que o PL apoie seus opositores nos estados.

Os impasses sobre a filiação surgiram exatamente por causa do apoio do partido à candidatura de Rodrigo Garcia, o atual vice-governador de São Paulo, ao posto de governador do estado na eleição do ano que vem. Bolsonaro quer que o PL apoie o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.

A expectativa é que o presidente continue o acordo com o PL, mas ele já admitiu a possibilidade de conversar com outros partidos como tem feito com o Progressistas (PP). "A possibilidade existe. Como eu disse, eu tenho um limite. O Republicanos também continua conversando comigo agora depois desse caso", disse Bolsonaro.