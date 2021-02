Na Assembleia, Leite fala em enfrentar “delírio da máquina pública”

publicidade

O governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou seu compromisso em enfrentar o "delírio da máquina pública" durante discurso do início do ano do Legislativo. Na tribuna da Assembleia Legislativa, em sessão híbrida, na tarde desta terça-feira, Leite disse que a crise que o Rio Grande do Sul enfrenta atualmente deriva de decisões tomadas no passado. "Decisões de outro tempo, contexto e mentalidade. Mas cobram um preço elevado demais para o conjunto da nossa sociedade e inibem o Estado de proporcionar direito e os serviços mais elementares para a nossa população", explicou. "É esse delírio da máquina pública que nós procuramos enfrentar. Pois nosso governo não está aqui simplesmente para fazer o Estado sobreviver por mais quatro anos atolado em suas limitações e sem condições de desejar mais para o futuro", completou o governador.

Aos deputados, aos quais agradeceu pelo apoio em aprovações de projetos, tanto da base como da oposição, Leite enfatizou que as dívidas contraídas no passado não permitem a utilização das receitas arrecadadas para investimentos atuais. Ressaltando, desta forma, a importância de reformas como a da previdência e a tributária, que voltarão à discussão neste ano. "Essa agenda de transformação que trabalhamos desde 2019 busca uma saída para uma situação dramática, e cenários dramáticos não são enfrentados com decisões simpáticas”, completou. Citando feitos durante a sua gestão, ele afirmou contar com o apoio dos parlamentares para dar continuidade a projetos que vão “além dos quatro anos de mandato”. “Contem comigo porque eu conto com cada um de vocês”, disse.

Ao longo da sua fala, o governador reforçou a ideia de que a única solução para crise financeira do RS é aderir ao regime de recuperação fiscal, enfatizando a necessidade de aprovação das propostas enviadas à Assembleia. "O governo está prestes a assinar o acordo de recuperação fiscal. Aderir (ao regime) é a última opção para ajustar o Estado”, enalteceu, citando que o RS não vem pagando a dívida com a União há quatro anos em função de uma liminar no STF.

Outro ponto enfatizado por Leite foi a necessidade de diálogo entre ideias opostas. "Acredito na política emocional honesta. É possível, sim, conversar com convicção e respeitar quem pensa diferente", avaliou. Completou que defende a convergência nas discussões. “Enfrentar essa crise requer diálogo, não rupturas ou enfrentamentos. Não acredito em rupturas porque invariavelmente as rupturas levam a traumas e traumas causam desconfiança na sociedade e ferem a segurança na sociedade em caminho coletivo”. E, por fim, como vê a discussão política. "Não há vida civilizada no debate cego e pré determinado. Não à vitória na intransigência e na desqualificação pessoal".

Sobre seu governo, afirmou ter a honra de poder administrar o Estado em um momento de crise, uma vez que lhe dá a oportunidade de apresentar soluções reais para “problemas impossíveis”. Novamente assegurou que há recursos para a aquisição de vacinas contra a Covid-19 caso seja necessário.





Após discurso de 30 minutos, os parlamentares se manifestaram suas redes sociais sobre a fala do governador:



Em pronunciamento na Assembleia, governador repete o mesmo discurso de sempre: estado inchado, muitos direitos concedidos aos servidores. Estranho é que faltam servidores e a imensa maioria ganha mal. Que estado inchado é esse? — Luciana Genro (@lucianagenro) February 9, 2021

Governador Leite discursa na Assembleia Legislativa e um dos erros que aponta que teriam formado a crise/dívida do estado, é não ter sido feito fundo para a previdência. Esqueceu que ele mesmo mandou lei para sacar os recursos do fundo que existe sim desde @tarsogenro Governador? — Deputada Sofia Cavedon (@sofiacavedonPT) February 9, 2021

Após mais de um ano sem propor qlqr medida p/redução das despesas do RS, governador Eduardo Leite reforçou nesta tarde, na abertura da sessão legislativa, sua intenção de aprovar a reforma da previdência dos militares ainda no 1º sem. de 2021. Saudamos a iniciativa! 👇🏼 (1/6) — Bancada Partido Novo RS (@BancadaNovoRS) February 9, 2021



*Sob supervisão de Mauren Xavier