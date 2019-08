No Uruguai, Leite apresenta a empresários oportunidades de investimento no Rio Grande do Sul

publicidade

Em busca de investimentos para o Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, iniciou nesta quarta-feira seu primeiro compromisso em solo uruguaio. No Clube de Golfe do País, ele realizou uma apresentação do Estado e dos projetos em desenvolvimento no território gaúcho a empresários, por cerca de 25 minutos. Entre as oportunidades explanadas por Leite estão as privatizações da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), Sulgás e Companhia Riograndense de Mineração (CRM), além das concessões de rodovias ligadas à EGR e aos contratos de operação privada no Porto de Rio Grande.

Em clima otimista, ressaltou que as oportunidades de investimentos da iniciativa privada são importantes diante das dificuldades financeiras do governo. Na cartilha "InvestRS - Puerta de Entrada a Sudamérica", estiveram destacadas algumas das potencialidades do Estado, como a existência de importantes parques tecnológicos e universidades. Aos empresários falou ainda sobre a reforma do Estado, que está em elaboração e será encaminhada em breve à Assembleia Legislativa, que envolvem basicamente os projetos de previdência e plano de carreira dos servidores.

Leite está no Uruguai em busca de investimentos para o RS / Foto: Mauren Xavier / Especial / CP

Após a apresentação, ele respondeu ainda perguntas dos empresários. Entre os questionamentos, estava a avaliação dele da possibilidade de o Brasil sair do Mercosul, diante da eleição da Argentina, e ele ressaltou não acreditar nesse caminho, ao contrário, defendeu a maior articulação entre os países.

Nesse momento, ele está em reunião fechada com o presidente do Uruguai Tabará Vásquez, que ontem anunciou estar com um tumor pulmonar. Ainda nessa manhã, ele participa de reunião no Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e depois terá encontro com o chanceler do Uruguai, Nin Novoa, encerrando a missão governamental iniciada ontem. Integram a comitiva secretários de estado e deputados federais e estaduais.