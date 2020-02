Onyx justifica demissões e diz que Casa Civil tem novas frentes de trabalho

publicidade

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorezoni, disse na manhã desta quarta-feira, em entrevista à Rádio Guaíba, que as últimas quatro demissões ocorridas em seu ministério – sendo duas semana passada e as outras nessa terça-feira – não tiveram pressão do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Onyx, os desligamentos fazem parte de uma reformulação na coordenação da Casa Civil. "Nós tivemos na semana passada algumas decisões de ordem do presidente e outras tomadas em vista da situação em que ocorreram, tomadas por mim em conversa com o presidente no último sábado", explicou.

A medida, segundo Onyx, vai ao encontro da iniciativa da pasta em atender a duas novas estruturas de trabalho adotadas. Uma delas é a inserção do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para isso, o ministério solicitou ao governo federal o deslocamento do técnico do Tribunal de Contas da União (TCU), Marcelo Gomes, à Casa Civil. Onyx declarou que a vinda de Gomes para a pasta é "muito importante" para acelerar a entrada do país na Organização, visto que o governo do presidente americano Donald Trump assumiu, em janeiro, o apoio explícito ao Brasil. "Nós já temos 80 das 234 acreditações (instrumentos legais para o conhecimento como membro) que são necessárias. Estamos trabalhando para obter mais 70 acreditações ao longo deste ano", destacou o ministro.

A segunda questão que motivou um novo modelo de formulação à coordenação da Casa Civil é o centro de governo. Segundo Onyx, essa nova estrutura de trabalho deve ser apresentada à presidência da República nos próximos dias. Ela tem como objetivo, segundo ele, "valorizar todo o trabalho de consolidação democrática" de forma "transparente, totalmente digitalizado, simplificado e de fácil acesso ao cidadão". Ainda segundo Onyx, esse trabalho busca ser um "exemplo de governança pública" e também almeja mudar o que o brasileiro tem como conceito de servidor público, profissão que, segundo o ministro, teve a imagem desvalorizada nos últimos anos.