Otan e parceiros já entregaram 1.550 veículos blindados e 230 tanques à Ucrânia

Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e seus parceiros já entregaram 230 tanques e 1.550 veículos blindados à Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (27) o secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg.

As entregas, acrescentou, também continham "outros equipamentos, incluindo grandes quantidades de munição", assim como treinamento para "nove outras brigadas blindadas".

Segundo Stoltenberg, o volume de entregas deixa a Ucrânia "em uma posição muito forte para continuar recuperando território". Tudo isso, observou ele, representa "mais de 98% dos veículos de combate prometidos à Ucrânia".

"Nossa mensagem é clara: a Otan estará com a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Devemos manter o rumo e continuar fornecendo à Ucrânia o que ela precisa para vencer", disse Stoltenberg em entrevista coletiva com o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel.

Stoltenberg acrescentou que durante a cúpula da Otan em julho na Lituânia, a aliança pretende expandir seu apoio à Ucrânia com um "plano de apoio plurianual".

Ao mesmo tempo, indicou, nessa cúpula os aliados vão discutir formas de distribuir o peso de manutenção deste apoio bélico, "porque num mundo mais perigoso temos que investir mais e melhor na nossa defesa".

