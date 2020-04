Paulo Guedes cancela participação em videoconferência do Itaú nesta manhã

publicidade

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou na manhã desta sexta-feira a participação em uma videoconferência organizada pelo Itaú Personnalité. Quase 4 mil pessoas aguardavam a transmissão do evento no canal do banco no YouTube quando a assessoria da pasta confirmou a desistência do ministro.

Havia grande expectativa pelas falas de Guedes em uma semana marcada pelo lançamento do chamado Plano Pró-Brasil pela Casa Civil que, sem a participação da equipe econômica, anunciou um programa de pesados investimentos públicos em infraestrutura.

Na quinta, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, foi enfático ao defender que grandes obras sejam tocadas por investidores privados. A desistência de Guedes em participar da videoconferência ocorre ainda em meio à possível saída do governo do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta a exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal e, no Twitter, ainda destacou que quem escolhe e nomeia o dirigente da instituição é o presidente da República.