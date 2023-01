PF cumpre 11 mandados de prisão preventiva contra participantes de ataques em Brasília

publicidade

A Polícia Federal cumpre, nesta sexta-feira (27), mandados da terceira fase da Operação Lesa Pátria para identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos praticados por vândalos e extremistas em Brasília no dia 8 de janeiro.

Ao todo, 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão são cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal.

As investigações buscam envolvidos com os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A PF informa que as investigações seguem para identificar e punir os responsáveis pelas invasões ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto. A operação, permanente, tem tido atualizações periódicas de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

Operação Lesa Pátria

Na última sexta-feira (20), a PF também prendeu quatro suspeitos de participar, financiar ou fomentar os atos que culminaram na invasão das sedes dos três Poderes, em 8 de janeiro. Foram presos preventivamente Ramiro Alves da Rocha Cruz Junior, Randolfo Antonio Dias, Renan Silva Sena e Soraia Bacciotti. As ações são realizadas em cinco estados e no Distrito Federal e incluíram busca e apreensão em 16 localidades.

"Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", detalhou a PF.

Além da operação Lesa Pátria, a PF do Pará deflagrou uma operação, intitulada Última Patrulha, com o mesmo objetivo. A corporação cumpre oito mandados de busca e apreensão contra extremistas antidemocráticos no estado.