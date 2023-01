PF vai investigar genocídio e crimes ambientais na Terra Yanomami, em Roraima

publicidade

A Polícia Federal vai investigar genocídio e crimes ambientais na Terra Yanomami, em Roraima. O inquérito foi aberto a pedido do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. De acordo com dados do Ministério dos Povos Indígenas, 99 crianças ianomâmis morreram por causa do avanço do garimpo ilegal na região em 2022.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o estado neste sábado e afirmou que o governo se comprometerá a acabar com o garimpo ilegal.

"O presidente Lula determinou que as leis sejam cumpridas em todo o país. E vamos fazer isso em relação aos sofrimentos criminosos impostos aos Yanomami. Há fortes indícios de crime de genocídio, que será apurado pela PF", destacou o ministro.

O Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública de importância nacional na Terra Indígena Yanomami na sexta-feira. A medida ocorre em razão dos graves casos de desnutrição e de malária que atingem a comunidade que vive na região.

Com a declaração de emergência, o governo cria o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE - Yanomami), que será coordenado pela Secretaria Nacional de Saúde Indígena.

A partir da publicação em Diário Oficial, o poder público fica autorizado a deslocar recursos humanos e insumos para atuar no caso. A portaria foi publicada na noite de sexta-feira (20), em edição extra do DOU.