PGR reativa gabinete de acompanhamento da Covid-19

O procurador-geral da República, Augusto Aras, reativou, nesta terça-feira (15), o gabinete de integração e acompanhamento à Covid-19. A iniciativa do Ministério Público Federal (MPF), órgão ligado à PGR, busca monitorar o poder Executivo para garantir o adequado atendimento à população contra o vírus.

O foco é se antecipar ao surgimento de eventuais novas cepas e contribuir com campanhas de vacinação, para além da imunização contra a Covid. "Para que nós possamos juntos contribuir para as campanhas de vacinação que, durante a Covid, de alguma forma, não puderam ser devidamente realizadas", justificou Aras.

Quem irá chefiar as atividades é o conselheiro Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Saúde, Jayme Martins. O Brasil registra um novo avanço da Covid-19. De 6 a 12 de novembro, o país registrou 61.564 novos casos da doença, um salto de 120%.

Diante do cenário, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar o uso de máscara. O aumento de casos da doença está relacionado ao surgimento de uma subvariante da Ômicron. As vacinas continuam sendo a medida mais eficaz contra o vírus.

