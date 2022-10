PM bloqueia trânsito na Esplanada dos Ministérios, em Brasília

publicidade

A Polícia Militar do Distrito Federal fechou a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na altura do Ministério da Saúde, na tarde desta segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o desvio acontece de forma preventiva, pois há um ato em favor do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), marcado para o local. Um grupo, que tinha cerca de 30 manifestantes às 17h, se concentra no gramado central, próximo ao desvio.

Além de placas desviando o trânsito para o sentido Rodoviária do Plano Piloto, policiais fizeram um segundo bloqueio com grades na altura do Palácio do Itamaraty. De acordo com os apoiadores de Bolsonaro, eles estão no local para protestar contra a corrupção e pela prisão do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além de pelo menos cinco carros da PM e vários policiais, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal também mandou guinchos e viaturas do Departamento de Trânsito (Detran). O bloqueio deixou o trânsito lento na região. Por meio de nota, a pasta informou que "toda a Esplanada segue monitorada pela [Secretaria de] Segurança Pública, com suporte de câmeras e pelo serviço de inteligência, com apoio das forças de segurança".

"A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informa que, após avaliação da equipe técnica de Segurança Pública, por questões preventivas de segurança, a Praça dos Três Poderes teve acesso restringido para veículos, sendo as vias N1 e S1 fechadas da altura da avenida José Sarney até a L4.

A medida se deu após identificação de possível ato marcado para o local feito por redes sociais. A SSP/DF destaca que toda a Esplanada segue monitorada pela segurança pública, com suporte de câmeras e pelo serviço de inteligência, com apoio das forças de segurança. As vias podem ser liberadas após nova avaliação."

