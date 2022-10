Manifestantes colocam fogo em pneus para bloquear freeway, em Santo Antônio da Patrulha

publicidade

Manifestantes atearam fogo em pneus para bloquear trecho da freeway na altura da cidade de Santo Antônio da Patrulha, no km 26, no Litoral do Norte do Rio Grande do Sul. O incêndio na BR 290 foi registrado pelo Corpo de Bombeiros às 14h12 desta segunda-feira. Ato ocorreu em meio a negociações entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e grupos de caminhoneiros que bloqueiam as rodovias desde a noite de ontem, em protesto ao resultado da eleição - que elegeu Lula no 2º turno.

De acordo com o CBM-RS, há registro de incêndio em pneus também na BR 386, no km 411, em Montenegro.

No momento do incêndio em pneus, o trânsito na freeway ficou bloqueado em apenas um sentido. Um vídeo compartilhado nas redes sociais pela deputada federal Patricia Beck mostra ainda um caminhão colocando areia sobre o asfalto, próximo das chamas.

Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha divulgou nota sobre o bloqueio: "A Administração vem a público manifestar total contrariedade (...) Atos como este em nada condizem com a grandeza de um pleito eleitoral, representação máxima da democracia de um país."

"Pedimos a todos que evitem usar a via até que a ordem se restabeleça. Como gestores municipais, estamos tomando as providências que estão ao nosso alcance", complementa nota assinada pelo prefeito Rodrigo Massulo.

Cerca de 20 pessoas são os manifestantes em Sto. Antônio da Patrulha. Um dos líderes é André Machado, que tentou se eleger vereador na cidade e a deputado estadual este ano, em 2020, mas não conseguiu. Ele tem uma empresa de refrigeração. @correio_dopovo pic.twitter.com/P2Rfqzow4l — CHRISTIAN BUELLER (@kristbueller) October 31, 2022

Curiosos acompanham manifestação de eleitores do atual presidente no viaduto que corta a Freeway, em Sto. Antônio da Patrulha, onde ocorre bloqueio, agora parcial. Descontentes com resultado das eleições, esperam posicionamento de Bolsonaro. @correio_dopovo pic.twitter.com/2WS7tvNuCl — CHRISTIAN BUELLER (@kristbueller) October 31, 2022

De acordo com o último balanço da PRF, do início da tarde de hoje, há bloqueios em ao menos 11 estados e Distrito Federal. Alguns deles com obstrução parcial e outros impedindo o trânsito de veículos em ambos os sentidos. Foram registradas paralisações no Rio Grande no Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Goiás e no Distrito Federal.

Confira a relação de vias com alterações:

1 - BR 290 KM 77, em Gravataí crescente – sem bloqueio

2- BR 116 KM 240, em Novo Hamburgo crescente - bloqueio

3 - BR 290 KM 213, em Pantano Grande, manifestantes, – sem bloqueio

4- BR 290 km 26, em Santo Antônio da Patrulha pista decrescente- fogo em pneu – bloqueio total

5 - BR 101 km KM 22, em Santo Antônio da Patrulha - bloqueio total

6 - BR 101 km 22, em Três Cachoeiras – sem bloqueio (fogo em pneus)

7 - BR 386 KM 435 em Nova Santa Rita, cerca de 50 manifestantes – bloqueado novamente (para e siga)

8 - BR 386 KM 412 em Triunfo – bloqueio parcial (sentido norte)

9 - BR 386 KM 342 – bloqueio (pare e siga)

10- BR 116, km 41 em Vacaria – cerca de 30 manifestantes – bloqueio total

11 - BR 116, km 44 em Vacaria- bloqueio total

12 - BR 470, km 225, em Garibaldi - bloqueio total;

13- BR 470, km 159, em Nova Prata – bloqueio total;

14 - BR 470, km 162, em Nova Prata - bloqueio total;

15 - BR 470, km 209, em Bento Gonçalves - bloqueio total

16 - BR 470, km 221, em Bento Gonçalves – bloqueio total

17 - BR 470, km 178, em Veranópolis - Bloqueio Total.

18 - BR 392, km 66, em Pelotas – bloqueio total

19 - BR 392, km 117, em Canguçu – bloqueio parcial (só caminhões não estão passando, veículos leves passando normalmente)

20 - BR 386, km 136 em Sarandi - bloqueio total (pare e siga);

21 -BR 285, km 199, em Lagoa Vermelha - – bloqueio parcial (carga perecível, carga viva e automóveis liberados)

22 - BR 386, km 6, em Iraí - bloqueio total

23 - BR 470, km 10, em Barracão – bloqueio total

24 - BR 386, km 112, em Constantina – bloqueio total

25 - BR 153 km 53, Erechim - bloqueio total com liberação alternada cada 30 min (reflexo da manifestação na RST 135 na divisa de competência)

26 - BR 285 km 334, Carazinho (Trevo da Bandeira) - bloqueio total

27- BR 285 km 375, em Saldanha Marinho (Trevo) - bloqueio total

28 - BR 386 km 36 , em Frederico Westphalen, (posto da lagoa) - bloqueio total

29 - BR 386 km 74, em Boa Vista das Missões - bloqueio total

30 - BR 287, km 282, em São Pedro do Sul – bloqueio total, libera a cada 1h.

31- BR 392, km 350, em Santa Maria - bloqueio parcial, só veículos de carga,

32- BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta - totalmente parado

33- BR 285 km 496, em Entre-Ijuís - bloqueio total

34- BR 285 km 564, em São Luiz Gonzaga - bloqueio total no trevo de acesso secundário à cidade

35- BR 158 km 158, em Panambi – bloqueio parcial (trânsito lento, estão aglomerando no pátio do posto de combustível Trevão)

36- BR 472 km 139, Três de Maio - bloqueio total

37 - BR 290 km 422, em São Gabriel – bloqueio total

38 - BR 290 km 575, em Alegrete - bloqueio parcial (bloqueado para caminhões, somente automóveis passam no local)

39- BR 290 km 720, em Uruguaiana - bloqueio total

40- BR 472 km 154, Santa Rosa - bloqueio total

41 - BR 116 kM 142, Caxias do Sul, totalmente bloqueado

42 - BR 285 KM 671, em São Borja – sentido Internacional x cidade - bloqueio parcial

43 - BR 287 KM 534, em São Borja – bloqueio total para veículos de carga na saída para Santiago

44 - BR 472 KM 404, em São Borja bloqueio sentido Uruguaiana x São Borja