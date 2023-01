Polícia do Senado identifica outros 23 envolvidos nos atos de vandalismo

publicidade

A Polícia Legislativa do Senado Federal identificou outros 23 participantes dos atos de vandalismo de 8 de janeiro em Brasília. A Advocacia da Casa apresentará uma representação à Procuradoria Geral da República (PGR) pedindo a investigação dos suspeitos.

Esse será o segundo pedido de investigação feito pela Casa. Em 13 de janeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entregou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, representação contra 38 pessoas que foram presas e identificadas pela Polícia Legislativa no dia da invasão, quando cerca de 38 pessoas foram presas no plenário do Senado.

Em 8 de janeiro, vândalos invadiram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), contrariados com o resultado das eleições presidenciais.

