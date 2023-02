Políticos sem mandato marcam presença em posse de parlamentares

publicidade

A posse de deputados federais e senadores nesta quarta-feira contou com a presença de antigos parlamentares do Congresso Nacional que, atualmente, estão sem mandato. Um deles foi o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que ficou preso por cinco anos e teve a prisão revogada em abril de 2021. Cunha comandou a Casa entre 2015 e 2016 e conduziu o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). Ele esteve no plenário da Câmara para acompanhar a posse da filha, Dani Cunha (União Brasil-RJ).

Também compareceram o ex-senador e ex-deputado Paulo Octávio, além do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afastado do cargo após suspeita de assédio sexual praticado contra funcionárias do banco. O ex-senador e prefeito de Barra de São Miguel (AL), Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também foi ao Congresso. Durante a cerimônia de posse dos deputados, ele passou mal e desmaiou. A sessão ficou paralisada por 10 minutos.

Benedito foi atendido no posto de saúde da Câmara e, depois, encaminhado a um hospital particular em Brasília. Pessoas próximas que acompanhavam o ex-senador relataram uma provável queda de pressão. A ex-senadora Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento e Orçamento do governo Lula, também marcou presença no Congresso. Em entrevista à imprensa, ela disse que compareceu para apoiar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tenta se reeleger presidente do Senado.

"Não existe pauta econômica sem a reconstrução institucional do Brasil e a reconstrução institucional da harmonia entre os Poderes. Essa harmonia passa por termos um presidente do Congresso Nacional que tenha como cartilha o amor à democracia. E isso é a figura de Rodrigo Pacheco."

