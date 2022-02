Possível filiação de Leite ao PSD avança, mas depende de Pacheco

publicidade

Avançaram nesta semana as conversas entre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, após reunião entre eles. Os dois lados se mostram dispostos a caminhar juntos nas eleições de 2022, com uma eventual filiação de Leite ao PSD e o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência.

O PSD, no entanto, já tem um pré-candidato: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG). É nítido que Pacheco nunca entrou em campanha. Concentrou esforços em manter o controle do Senado, e, desde o final do ano passado, adotou a postura de "jogar parado" em relação às eleições 2022.

Pacheco, no entanto, tem sido pressionado a tomar uma decisão, o que não é esperado para essa semana. A interlocutores, dirigentes da legenda têm dito que Pacheco é o pré-candidato por preencher todos os requisitos que o Brasil precisa e a sociedade brasileira quer. Mas eles também veem os mesmos requisitos em Eduardo Leite e sinalizam que em caso de desistência de Pacheco a legenda irá abraçá-lo.

