Prefeita de Atalaia (AL) é criticada por fazer pose em foto de enchente

Em Alagoas, a prefeita de Atalaia, Ceci Rocha (MDB) recebeu críticas nas redes sociais após publicar uma foto onde faz "pose" diante das fortes chuvas que abalam o município, que fica a 40 km da capital Maceió, desde a sexta-feira (7).

Na imagem, veiculada no Instagram, Hermann aparece olhando para o lado com metade do corpo submerso em uma enchente. Ao lado, aparece a figurinha "Operação Chuvas 2023", um design que foi criado pela prefeitura local.

No Twitter, uma internauta criticou a ação da prefeita dizendo que as fotos se assemelham a um "editorial de moda". "Quer dar close na derrota do povo, no pior momento. Está usando a desgraça alheia como cenário para passar a imagem que também sofre e vive na pele?"

Outros usuários questionaram a intenção de Rocha em publicar as imagens, perguntando se a prefeita estaria realizando um ensaio fotográfico diante das enchentes.

A prefeita decretou, na última sexta-feira, estado de emergência no município que, em 12 horas, recebeu o volume de chuva esperado para mais da metade do mês de julho. Segundo as forças de segurança de Alagoas, mais de 400 famílias ficaram desalojadas. Escolas da cidade estão sendo utilizadas como abrigos provisórios para receber a população desabrigada.