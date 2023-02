Prefeito de BH faz campanha na internet por show do RBD na cidade

publicidade

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), fez uma publicação em uma rede social nesta sexta-feira em campanha para que o grupo mexicano RBD (Rebelde) faça um show na capital mineira na turnê prevista para o Brasil.

Na postagem, o político compartilhou uma enquete feita pelo produtor executivo da banda, Guillermo Rosas, na qual ele pergunta qual cidade brasileira deveria receber um show extra na turnê "SoyRebeldeTour". As opções de respostas são Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. "Vocês serão muito bem-vindos aqui", escreveu Fuad ao pedir voto para Belo Horizonte. O perfil oficial da Prefeitura na rede também compartilhou a enquete com um trecho da música da banda.

Outras prefeituras entraram na brincadeira. O perfil do Executivo de Curitiba, capital do Paraná, lamentou por não ter entrado na lista. Até às 17h, Belo Horizonte estava vencendo a enquete, com 29,1% dos mais de 74 mil votos. A turnê da banda, que "SoyRebeldeTour" celebra 20 anos de história do grupo, passará pelo Brasil em novembro de 2023. Os shows confirmados são em São Paulo e no Rio de Janeiro. Já foram abertas duas datas extras em SP.

*Estagiára sob supervisão de Pablo Nascimento