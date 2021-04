Prefeitura de Porto Alegre apresenta proposta de privatização da Carris

publicidade

A proposta que prevê a privatização da Carris foi apresentada, nesta quarta-feira, pela secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, durante a reunião que tratou sobre a reestruturação do sistema de transporte coletivo que será enviada à Câmara de Vereadores. O prefeito Sebastião Melo e diversos secretários participaram do encontro no auditório da EPTC.

Segundo Melo, a matéria será debatida na próxima semana no Executivo e depois que tiver "toda afinada" dentro do governo é que a prefeitura vai chamar a base do governo municipal para conversar e só depois vai enviar o projeto para o Legislativo municipal. "Vamos pedir a privatização da Carris. Não há outro caminho que não seja a privatização", ressaltou o prefeito.

A reunião tratou também sobre as isenções que tratam do transporte público, preço de passagem e repactuação dos contratos com as operadoras.

Passivo de R$ 18 milhões

A Carris transporta cerca 22% dos passageiros da Capital e operacionaliza as chamadas linhas transversais, fazendo longos trajetos que atravessam a cidade. O passivo trabalhista da empresa, segundo a prefeitura, é de aproximadamente R$ 18 milhões e o custo do quilômetro rodado é mais caro do que o gasto das empresas privadas.

Na gestão do prefeito Nelson Marchezan Júnior, uma auditoria já foi realizada, apresentando soluções em termos de saneamento das contas e manutenção da Carris sob a gestão pública e, eventualmente, transferindo o controle para a iniciativa privada. Na gestão do secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia, um novo estudo sobre a empresa pública está em andamento.

A liquidação da Carris resultaria na venda do terreno localizado na rua Albion, no bairro Partenon, na zona Leste de Porto Alegre, cujo valor estimado é de R$ 36 milhões. Além disso, o valor da frota está em avaliação. A Carris ainda está pagando os 98 novos carros adquiridos no governo do ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior.

As linhas da companhia, em caso de liquidação, seriam licitadas para as empresas privadas que operam na Capital. O projeto de privatização da Carris vem sendo elaborado pela secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, e pelo secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia.

A Carris, empresa de economia mista que tem o município de Porto Alegre como acionista majoritário, é responsável pelo atendimento de 22,44% dos passageiros de transporte coletivo da Capital, o que totaliza 141 mil pessoas transportadas diariamente, nas 24 linhas operadas pela empresa que percorrem 52 mil quilômetros, em 2,7 mil viagens.